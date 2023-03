Aktion in Hünxe-Bruckhausen Wie Anwohner ein Zeichen gegen den Kiesabbau setzen

In Bruckhausen formiert sich zunehmend Widerstand gegen die Kiesabbaupläne des Regionalverbandes Ruhr. Denn diese sehen eine deutliche räumliche Ausweitung der Potentialflächen für die Abgrabungen vor. „Werden diese Planungen Realität, sind langfristig Spaziergänge oder Fahrradtouren im Bruckhausener Außengebiet nicht mehr möglich, Paddelboote werden stattdessen gefragt sein. Nicht nur zusätzliche Wald-, Wiesen- und Ackerflächen wurden neu in die Potentialflächen aufgenommen, selbst der bereits abgegrabene See mit Surf- und Tauchabteilung wurde wieder in die Potentialflächen aufgenommen“, berichtet Henner Lüttich, der im Bereich der Baggerseen in Bruckhausen wohnt und Schlimmes für die Zukunft befürchtet.