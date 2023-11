Ins Amt gewählt Die neue Pfarrerin in Drevenack

Britta Bongartz wird neue Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack, zu der auch die evangelischen Christen des Schermbecker Ortsteils Damm gehören. Am Dienstagabend wurde die 42-jährige Drevenackerin in einem Gemeindegottesdienst gewählt, der vom Superintendenten Thomas Brödenfeld angesetzt und geleitet wurde. Britta Bongartz löst damit am 1. Januar 2024 die bisherige Pfarrerin Anke Bender ab, die im September 2017 ihren Dienst in Drevenack begann und seit dem 1. Oktober ihren Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp ausübt.