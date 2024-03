Feuerwehreinsatz in Hünxe Brand in Recyclingbetrieb – Bagger hilft bei Löscharbeiten

Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter eine Rauchentwicklung in einem teilweise überdachten Bereich fest. Es brannte ein etwa 80 Quadratmeter großer und fünf Meter hoher Abfallhaufen neben einer Halle. Durch den Betreiber waren bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet worden, was eine weitere Ausbreitung verhinderte. Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt und die Wasserversorgung über eine Strecke von circa 200 Metern sichergestellt.