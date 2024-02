Fotos Tatort in Hünxe-Drevenack

Am Samstag (24. Februar) wurde in einem Imbiss in Hünxe-Drevenack eine 50-jährige leblose Frau mit Stichverletzungen aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg geht von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Eingang zum Imbiss ist polizeilich versiegelt.