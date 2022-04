In den Testerbergen in Hünxe : Bienenfutter aus dem Kaugummiautomaten

Beim Bundesverband Rettungshunde in Hünxe können Bienenfreunde kleine Blütenmischungen ziehen. Foto: BRH

Hünxe Der quietschgelbe Kasten am Zaun des Bundesverbandes Rettungshunde in den Testerbergen hat es in sich. Für 50 Cent gibt es hier Blühmischungen in Kapseln.

Hünxe hat jetzt einen Bienenfutterautomaten. Am Standort des Bundesverbandes Rettungshunde (BRH) am Lindhagenweg 20 in den Testerbergen können Bürgerinnen und Bürger statt Kaugummis künftig Kapseln mit Blühmischungen ziehen. Damit möchte der in Hünxe ansässige BR die Nahrungsvielfalt für Bestäuber verbessern und auf die Bedeutung sowie den Schutz lokaler biologischer Vielfalt aufmerksam machen.

Der quietschgelbe Kasten, verziert mit Bienen- und Blumenstickern, ist kaum zu übersehen. Für 50 Cent können Bienenfans jetzt Blühmischungen in Kapseln aus dem ehemaligen Kaugummiautomaten erwerben. Ausgesät auf Balkon oder im heimischen Garten lässt sich so spielerisch ein kleiner Beitrag gegen das Insektensterben leisten.

„Wir freuen uns sehr damit einen Beitrag für unsere biologische Vielfalt leisten zu können“, betont Henri Paletta, Vizepräsident des BRH. Als Teil der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ hat das Nachhaltigkeitsprojekt Bienenretter zusammen mit Sebastian Everding die Initiative Bienenfutterautomaten gestartet. Der Dortmunder Erfinder arbeitet alte Kaugummiautomaten auf und rettet sie vor der Schrottpresse. Ein Teil des Erlöses wird zudem für die Nachhaltigkeitsbildung gespendet“, erklärt der Bienenretter Projektleiter Christian Bourgeois.

Jeder Automat ist ein Unikat. „Die Bienenautomaten arbeite ich in meiner Freizeit alle einzeln auf“, erklärt Everding. Neben dem gelben Automaten hängt eine Rückgabe-Box für leere Kapseln, so können diese wieder neu befüllt werden. „Aufgrund der rohen Automatenmechanik der 1950 bis 1980er Jahre ist noch kein Kunststoffersatz für die Kapseln gefunden. Aber das Mehrwegsystem funktioniert bisher sehr gut“, freut sich Bourgeois.

Die Bürger und Bürgerinnen sollen mit der Aktion angeregt werden, mehr für Bienen und Co. in ihrem eigenen Balkon oder Garten zu tun.