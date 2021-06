Achtung Eichenprozessionsspinner! : Hünxe kämpft wieder gegen giftige Raupen

Die Giftraupe hat wieder große Eichenbestände in den Außenbezirken der Gemeinde Hünxe befallen. Foto: dpa-tmn/Friso Gentsch

Hünxe Die Plagegeister sind zurück. Und das in einer so großen Menge, dass der Kampf in den Außenbezirken von Hünxe nicht mehr zu gewinnen ist.

In Hünxe sind vorrangig im Außenbereich flächendeckend Eichen vom Eichenprozessionsspinner befallen. In den vergangenen Wochen erfolgte eine vorbeugende Bekämpfung der Raupe an Spielplätzen, Schulen, öffentlichen Wegen und Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, mit einem Biozid. Dort habe sich der Eichenprozessionsspinner nur in geringen Umfang entwickelt.

Im Außenbereich finden sich aber so viele befallene Bäume, dass eine zeitnahe Bekämpfung oder Beseitigung flächendeckend nicht mehr möglich ist, berichtet die Gemeindeverwaltung. Vorrangig werden Nester innerorts beseitigt, wo sich viele Menschen aufhalten. Im Außenbereich ist eine Beseitigung nur in Gefahrenlagen (Griffhöhe) möglich. Eine Bekämpfung durch die Gemeinde erfolgt nur im öffentlichen Bereich.

Info Allgemeine Tipps für den Schutz Generell dürfen Raupen und ihre Nester nicht berührt werden. Schon bei Verdacht eines Haarkontakts können folgende Maßnahmen helfen: Kleidung umgehend im Freien wechseln Schuhe nass reinigen Kleidung bei mindestens 60 Grad waschen Sichtbare Raupenhaare mit einem Klebstreifen entfernen Gründliches Duschbad mit Haarreinigung und Augenspülung mit Wasser Betroffene Gegenstände waschen, saugen und feucht reinigen Hunde baden Bei Hautreaktionen sollte der Hausarzt aufgesucht werden, bei Atemnot sofort den Rettungsdienst alarmieren.

Eine Gesundheitsgefährdung, auch für Hunde und Pferde, kann von den sehr feinen Haaren der Raupen ausgehen, die pseudo-allergische Reize auslösen. Mit der Verpuppung der Raupen Ende Juni nimmt die Gefahr, mit den Haaren in Kontakt zu kommen, deutlich ab. Raupen und Gespinste sollten nicht berührt und empfindliche Bereiche (Nacken, Hals, Unterarme) geschützt werden. Sind Eichen auf privaten Grund betroffen, kann der Eigentümer sich um eine fachgerechtete Bekämpfung kümmern, er ist dazu allerdings nicht verpflichtet.