Kriminelle in Hünxe Diebe stehlen von Bauhof Werkzeuge und ein Auto

Demnach brachen in der Zeit von Samstag, 8. Juni, 14 Uhr, bis Sonntag, 9. Juni, 18.30 Uhr, bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude des Bauhofs an der Krudenburger Straße ein und entwendeten dort aus mehreren Fahrzeugen, die in einer Lagerhalle untergestellt waren, Werkzeug. Anschließend stahlen sie einen Pkw aus der Halle und flohen mit dem Fahrzeug und dem entwendeten Werkzeug in unbekannte Richtung.