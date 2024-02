Unfall in Hünxe Frontal aufgefahren – Autofahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, befuhr am Montag (12. Februar) gegen 7.45 Uhr ein 48-jähriger Mann aus Isselburg mit seinem Skoda die Dinslakener Straße in Richtung Dinslaken. An der Kreuzung Dinslakener Straße/Sternweg achtete er nicht auf den vor ihm fahrenden Seat eines 45-jährigen Mannes aus Hünxe, der dort abbremste, um nach rechts abzubiegen. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug frontal auf den anderen Pkw auf.