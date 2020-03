„Das ist kein Spaß, und es ist auch keine Panikmache“ : Hospital rechnet mit Patientenwelle, Institutionen reagieren

Dinslaken Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel lag am Mittwoch um 12 Uhr bei 152. Am Dienstag gab es zu dieser Zeit 126 bestätigte Fälle. Die Krankenhäuser erwarten, dass die ersten ernsten Fälle bald zu ihnen kommen werden, und, dass diese rasch mehr werden könnten.

Dringend appelliert er an alle Bürger, die auf irgendeine Weise mit dem Krankenhaus in Kontakt kommen, „den gesunden Menschenverstand einzusetzen und Rücksicht zu nehmen“. Vor allem sollten sie bei Verdacht auf eine Erkrankung nicht ins Krankenhaus kommen, sondern sich telefonisch beim Hausarzt oder über die Hotline des Gesundheitsamtes beim Kreis Wesel melden.

Für Tests auf mögliche Infektionen werden unterdessen Anlaufstellen geschaffen. In Dinslaken soll am Donnerstag ein Diagnosezentrum auf dem Areal der Trabrennbahn an den Start gehen. Die Stadt Duisburg will zudem eines in Walsum einrichten. Es gibt bereits eines im Duisburger Süden, das somit entlastet werden soll. Für alle Testzentren gilt: Niemand kann dort einfach hinkommen, die Patienten werden grundsätzlich vom Hausarzt dorthin verwiesen.