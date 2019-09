Unternehmen kümmert sich um das digitale Zuhause : Homesens: Gespräche mit der Steckdose

Dinslaken Die intelligente Vernetzung der Technik im Eigenheim hat sich die Firma Homesens aus Dinslaken zur Aufgabe gemacht. Das Start-Up von Olga Hannert, Almir Hodzic und Bahadir Lacin bietet alles rund ums Thema Smarthome.

Wer den Showroom der Firma Homesens an der Otto-Lilienthal-Straße betritt, kommt erstmal in ein modern eingerichtetes Loft. Der Blick ist frei auf Küche, Wohnzimmer und Eßbereich mit ausgesuchten Möbeln und modernem Ambiente. Nur zwei Dinge sind hier anders, als man sie in einer normalen Wohnung erwarten würde: Zum einen führen die Fenster ins Nichts, zum anderen finden sich an den Wänden durchsichtige Würfel, an deren Vorderseiten Steckdosen und verschiedene Schalter angebracht sind. „Wir wollten den Kunden ermöglichen, die Technik hinter unseren Produkten zu sehen“, erklärt Bahadir Lacin. Gemeinsam mit Olga Hannert und Almir Hodzic hat er die Firma Homesens gegründet. Die Idee dazu entstand vor ziemlich genau einem Jahr und mit Dinslaken haben sich die zwei gebürtigen Walsumer und die Voerderin für einen Standort zwischen ihren Heimatgemeinden entschieden.