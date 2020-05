Feuerwehr löscht Glutnester : Gasbrenner setzt Biergartenhütte in Brand

Mit 25 Kräften war die Feuerwehr in einem Biergarten am Rheinufer im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Christian Breuer

Voerde Bei Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner ist am Donnerstag die hölzerne Unterkonstruktion einer Veranstaltungs-Hütte des Ausfluglokals Rheinwacht in Götterswickerhamm in Brand geraten.

