Café in Dinslaken : Hof Emschmündung ist wieder geöffnet

Café in Dinslaken

Der Hof Emschermündung in Eppinghoven freut sich auf Besucher. Foto: EGLV/Markus Greulich

Dinslaken Picknickplätze, ein gemütliches Café, ein Barfußpfad und ein Spielplatz können ab sofort wieder an vier Tagen in der Woche besucht werden.

Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen in der Region kann auch der Hof Emschermündung in Dinslaken wieder seine Türen öffnen. Fronleichnam wurde dort der Betrieb wieder aufgenommen. Auch der Hof Emscher-Auen an der Stadtgrenze Castrop-Rauxel/Dortmund ist wieder geöffnet.