25 Aussteller machen mit: Das Rathaus gehört zwei Wochen lang der Kunst

Voerde Ausstellung öffnet am 13. Januar. 25 Hobbykünstler machen mit.

Die im Vierjahres-Rhythmus stattfindende Hobbykunstausstellung hat im Voerder Kulturleben einen festen Stellenwert. Bietet sie doch eine Plattform für Voerder Freizeitkünstler, ihre Werke erstmals einem breiten Publikum vorzustellen. Am Sonntag, 13. Januar, startet die „Voerder Art 2019“ im Großen Saal des Rathauses Voerde. Bis zum 27. Januar bietet sich die Möglichkeit, einen Blick auf die aktive künstlerische Freizeitgestaltung Voerder Bürgerinnen und Bürger zu werfen.

Es beteiligen sich 25 Ausstellerinnen und Aussteller und zeigen Kunst in zahlreichen Variationen. Neben Malerei in den verschiedensten Techniken und fotografischen Darstellungen werden auch Textilarbeiten, filigraner Schmuck und Skulpturen aus den unterschiedlichsten Materialien zu bewundern sein. Zu den Öffnungszeiten geben die Künstlerinnen und Künstler einen Einblick in ihr Schaffen und lassen sich beim Herstellen ihrer Arbeiten über die Schulter gucken.