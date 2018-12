Sabine Krogoll backt leidenschaftlich gern: Hiesfelderin backt für RTL eine Torte

Dinslaken Sabine Krogoll macht bei der Fernsehsendung „Hauptsache Süß“ mit. Einen ganzen Tag liefen bei ihr zu Hause die Dreharbeiten für eine Folge. Am Sonntagmorgen backt sie eine Torte.

(ten) Akribisch schneidet Sabine Krogoll ihre Apfeltorte an, das Messer gleitet sanft hindurch. Das Stück ist verziert mit kleinen Mandelstückchen und Sahnehäubchen. „Dieses Rezept ist 30 Jahre alt und stammt von meiner Mutter“, sagt Krogoll. Genau mit dieser Torte nimmt Krogoll an der RTL-Backsendung „Hauptsache Süß“ teil. Promi-Bäcker René Oliver sucht den leckersten Kuchen Deutschlands, vier Hobbybäcker aus einer Region treten in jeder Folge gegeneinander an. Die erste Episode lief am 11. November, im Ruhrgebiets-Wettstreit möchte sich Sabine Krogoll durchsetzen. Ob sie es schafft, können Zuschauer am Sonntag, 16. Dezember, ab 7.45 Uhr verfolgen.