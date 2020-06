Am Sonntagabend : Hirsch rennt Radler in Hünxe um

Hünxe Auf der Straße Brömmenkamp ist ein Radler, der gerade abgestiegen war und eine kurze Pause machte, von einem Hirschen umgerannt worden. Der Mann hörte erst ein „Rascheln“ aus dem Wald, dann stürmte der Hirsch auf ihn zu und rammte ihn.

Zu einem äußerst ungewöhnlichen Wildunfall ist es am Sonntagabend gegen 21.47 Uhr in Hünxe gekommen. Ein 79-jähriger Mann aus Hünxe war mit seinem Fahrrad auf der Straße „Brömmenkamp" in Richtung Waldgebiet unterwegs. Da die Straße an der besagten Stelle eine erhebliche Steigung aufweist, stieg er mittig des Anstieges vom Rad und machte eine Pause.