Unsere Woche : Hiesfelder Freibadverein kämpft auch für seine Zukunft

Der Kampf um den Erhalt des Freibades Hiesfeld geht in in die nächste Runde.

Meinung Der Streit um die Zukunft des Hiesfelder Freibades geht unvermindert weiter und wird inzwischen mit noch härteren Bandagen geführt. Die Stadtwerke Dinslaken, beziehungsweise deren Tochtergesellschaft, die Bäder GmbH, die das geplante neue Freibad in Hiesfeld betreiben sollte, wollen jetzt mit Macht Fakten schaffen.

Seit Jahren schon ist das Hiefelder Freibad nicht mehr in Betrieb und geschlossen. Deshalb können die Freibadbefürworter auch nicht verstehen, dass die Stadtwerke jetzt aufs Gaspedal drücken, zumal auch noch eine gerichtliche Entscheidung zum Bürgerbegehren „Pro Freibad Hiesfeld“ aussteht und nicht mehr allzu lange auf sich warten dürfte. Die Vorstandsmitglieder des Freibadvereins wissen zudem, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Bei allem Kampfeswillen der engagierten Freibadfreunde dürfte es über die Jahre immer schwieriger werden, Menschen für das gemeinsame Ziel, den Erhalt des Freibades, weiterhin zu begeistern, wenn die Aussicht auf Erfolg immer geringer zu werden scheint. Dann kann so manchen der Mut verlassen, was dazu führt, dass Mitglieder ihre Mitarbeit resigniert runterschrauben oder gar einstellen, weil scheinbar ja doch nichts ausgerichtet werden könne.