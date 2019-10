Hiesfelder wehren sich : Freibadverein hat Anwalt eingeschaltet

Dinslaken Durch einstweilige Anordnung soll Abriss des alten Beckens durch die Stadtwerke verhindert werden.

Reinhard Claves vom Hiesfelder Freibadverein hat inzwischen zu der in Düsseldorf ansässigen Rechtsanwaltsgesellschaft aufgenommen, die die Freibadbefürworter vor dem Verwaltungsgericht vertritt. Sie soll eine Einschätzung abgeben, ob eine einstweilige Anordnung durchsetzbar ist, die es den Dinslakener Stadtwerken untersagt, das stillgelegte Becken des Freibades abzureißen. Der Verein will sich gerichtlich dagegen wehren, dass die Stadtwerke durch den Abriss „Fakten schaffen“, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, wie Vereinsvorsitzender Thoma Giezek am Donnerstag sagte