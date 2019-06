Konzept für Sanierung wird noch geprüft : Freibad-Aktive rufen zum Protest auf

Dinslaken Das Konzept für die Sanierung des Hiesfelder Freibades ist bei der Stadt noch in der Prüfung. Über 1500 Unterstützer gibt es bei einer Online-Petition. „Wir demonstrieren auf Strandlaken“, heißt es beim Freibadverein.

In der vorläufig heißesten Zeit des Jahres läuft der Kampf ums Freibad in Hiesfeld ebenfalls in eine heiße Phase. Am kommenden Dienstag ist die – nach gegenwärtigem Stand – entscheidende Sitzung des Stadtrates.