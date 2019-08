Es geht ins Sauerland : Vincentius-Herbstlager: Mädchen-Plätze frei

Die Kirche Sankt Vincentius in der Dinslakener Altstadt. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die katholische Kirchengemeinde Sankt Vincentius Dinslaken veranstaltet ihr alljährlich stattfindendes Ferienlager in der ersten Herbstferienwoche. Ziel der Teilnehmer des Herbstlagers, welches vom 13. bis zum 19. Oktober stattfindet, ist Warstein-Allagen im Sauerland.

Untergebracht sind die 90 Teilnehmer sowie ihre gut 20 ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen in der St.-Sebastianus-Schützenhalle.

Dort erwartet die Kinder eine Woche voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft, in der die Jungen und Mädchen erfahrungsgemäß viele neue Kontakte knüpfen. Die Verpflegung der Teilnehmer wird von engagierten Eltern und Jugendlichen übernommen. Der Teilnehmerbeitrag für die Woche beträgt 120 Euro pro Kind. Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von neun bis 15 Jahren.

Als Mitglied der diesjährigen Lagerleitung weist Phil Brüggemann darauf hin, dass aktuell noch einige freie Plätze für Mädchen verfügbar sind. Für interessierte Jungen besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Sofern jemand kurzfristig abspringen sollte, besteht dann immer noch die Möglichkeit, ins Herbstlager mitfahren zu können. In beiden Fällen bitten die Veranstalter um Kontaktaufnahme via E-Mail an info@herbstlager-dinslaken.de.“