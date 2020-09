Politessen sollen Problemstelle melden : Mühmert verärgert über Sperrmüll

Sperrmüllberg an der Wilhelm-Lantermann-Straße in der Dinslakener Innenstadt. Foto: privat

Dinslaken Immer wieder liegt Sperrgut tagelang herum, bis es dann abgeholt wird, beklagt Heinrich Mühmert, der ehemals für die Offensive Dinslaken im Stadtrat saß. Er findet: Politessen sollten sich kümmern.

Dem neu gewählten Stadtrat gehört Heinrich Mühmert, der bislang für die Offensive Dinslaken im Rat tätig war, nicht mehr an. Doch für Ordnung und Sauberkeit will er sich auch weiterhin einsetzen. Von etlichen Bürgern sei er angesprochen und auf den schlechten Pflegezustand des Grabes von Wilhelm Lantermann hingewiesen worden, teilt er mit. Das Grab befindet sich auf dem Kommunalfriedhof an der Bundesstraße 8.