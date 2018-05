Reportage Am Montag: Heimische Erdbeeren - der pure Genuss

Auf dem Altmarkt in Dinslaken verkauft Markthändler Ralf Risse zwei unterschiedliche Erdbeersorten schalenweise an die Kunden, Foto: Büttner

Dinslaken Wer frische Erdbeeren mag, der wird jetzt wieder auf den Wochenmärkten fündig. Es gibt die süßen Früchte aber auch direkt beim Erzeuger zu kaufen. Auch in den Hofläden leuchten sie um die Wette.

In keiner anderen deutschen Region gibt es so viele frühreife Früchtchen wie am Niederrhein. Denn dank Gewächshäusern und Folientunneln sind die hiesigen Obstbauern führend bei der frühen Ernte von Erdbeeren. Der Anbau unter Glas oder in Tunneln hat auch den Vorteil, dass die Früchte nicht nass werden. Denn Feuchtigkeit verursacht Pilzbefall.