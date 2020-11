Mehr Umfang, verbesserte Suchfunktion : Heimatverein Land Dinslaken erweitert Internet-Auftritt

Erinnerungen an Willi Dittgen: Auch dieses Foto mit dem dazugehörenden Artikel aus der Rheinischen Post findet sich im digitalen Archiv des Vereins. Foto: Büttner, Martin (m-b)

(RP) Ein Schwerpunkt der Arbeiten lag bei den Informationen zur heimatbezogenen Literatur. Die vereinseigene Buchreihe präsentiert sich dem Nutzer nun noch übersichtlicher als bisher.

Der Verein für Heimatpflege Land Dinslaken hat seinen Internet-Auftritt in den vergangenen Monaten erheblich erweitert und auch die Anwendung komfortabler gestaltet. Wie die Dachorganisation der einzelnen Heimatvereine im Gebiet des früheren Kreises Dinslaken mitteilt, war dies nur möglich, weil dem Verein im Rahmen des Heimatförderprogramms NRW mit einem Heimat-Scheck unkompliziert die nötigen Mittel bereitgestellt wurden. Damit konnte die nötige IT-Fachkompetenz bezahlt werden. Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten leistete der Vereinsvorstand selbst – ehrenamtlich, versteht sich.

Auch die Darstellung der umfangreichen heimatkundlichen Literatur, die der Dinslakener Heimatforscher Willi Dittgen geschaffen hat, wurde ergänzt und in eine neue Form gebracht. Nun ist es möglich, aus der tabellarischen Zusammenfassung seines Schaffens per Link unmittelbar in einzelne Beiträge im Heimatkalender des Kreises Dinslaken zu gelangen. Diese Publikation wurde von Dittgen jahrzehntelang betreut und maßgeblich gestaltet.