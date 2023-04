Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen Heimatverein stellt neue Infotafeln in Eppinghoven auf

In diesem Jahr sind die Aktivitäten des Vereins bereits weiter gegangen. Zwei neue Infotafeln wurden am Feuerwehrhaus an der Heerstraße und am Haus Endt aufgestellt. Die Texte machen auf interessante Punkte im Ortsteil aufmerksam und sind vom langjährigen, mittlerweile verstorbenen Vorsitzenden Sepp Aschenbach verfasst worden. In diesem Zusammenhang hob der aktuelle Vorsitzende Jürgen Otte noch einmal hervor, welch große Lücke Aschenbach und auch Bernhard Tekaat im Vorstand des Heimatvereins hinterlassen haben.