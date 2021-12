Freilicht AG Dinslaken räumt ab : Heimatpreis für den Einsatz für das „Großprojekt“

Dinslaken/Kreis Wesel Die Freilicht AG wird für ihr Engagement für das Fantastival und die Zechenwerkstatt belohnt. Das eine ist ein Leuchtturm in der Region – das andere ein Kraftakt, der im Ehrenamt angegangen wird.

Die Freilicht AG gibt es seit 1995. Sie hat sich zusammengefunden, um Dinslaken als Kulturstandort zu beleben und in der Musik- und Theaterlandschaft im Ruhrgebiet und am Niederrhein interessant und attraktiv zu machen. Das Fantastival in der romantischen Kulisse des Burgtheaters ist in der ganzen Region bekannt. „Mit bis zu 19.000 Besuchern pro Jahr aus ganz Deutschland und vielen verschiedenen prominenten Auftritten hat es überregionale Ausstrahlung erlangt“, führt der Kreis Wesel aus.