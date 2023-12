Überblick Weihnachtsgottesdienste – wo und wann und welche?

In diesem Jahr feiern die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken wieder zahlreiche sehr verschiedene Gottesdienste am Heiligen Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Es gibt Gottesdienste für Familien mit Krippenspiel, festlich gestaltete Christmetten, Spätgottesdienste, Mitsing-Gottesdienste oder auch das Angebot eines Lieder- und Lichter-Gottesdienstes.

Wo und wann und welche, lesen Sie auf den folgenden Seiten.