Studie des IVD Wohneigentum in Dinslaken und Voerde wird immer noch teurer

Wer in Dinslaken oder Voerde in einer Spitzenlage in einem frei stehenden Einfamilienhaus leben möchte, der muss für den Erwerb der Immobilie bis zu 660.000 Euro Euro hinblättern. Das ist am Niederrhein beileibe kein Spitzenwert, aber auch kein Schnäppchen – immerhin 20.000 Euro mehr als vor Jahresfrist. Mithin zeigt sich der Immobilienmarkt noch relativ unbeeindruckt von einem durch Ukraine-Krieg und Inflation geänderten Marktumfeld: Wohnen bleibt ein wertvolles Gut.