Kommunale Finanzen Haushalt der Stadt Voerde tritt in dieser Woche in Kraft

Der Rat der Stadt Voerde hatte am 5. Dezember 2023 den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Nachdem der Kreis Wesel nun ohne Einwendungen seine Kenntnisnahme mitgeteilt hat, tritt der Haushalt der Stadt Voerde in dieser Woche mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. „Ich bin sehr froh, dass es durch zielgerichtete, gemeinsame Arbeit aller Beteiligten gelungen ist, trotz der denkbar schwierigen Rahmenbedingungen einen Haushaltsplan aufzustellen und zu beschließen“, so Kämmerer Alexander Hauser.