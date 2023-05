Haus Esselt in Hünxe Otto-Pankok-Museum vor Wiedereröffnung: „Experimenteller Spielraum“

Das alte Haus der Familie Pankok thront trutzig im Grünen. Es ist bekannt unter dem Namen Haus Esselt. Von der Frühlingssonne verwöhnt, strahlt es noch weißer und fast blendender als sein Außenanstrich in Wirklichkeit ist. Die alten großen Bäume grünen schon, und die Issel plätschert ein paar Meter weiter vorbei. Allein dieser Blick, dieses Umfeld ist schon ein Besuch wert in Drevenack. Jetzt kommt hinzu, dass die Museumsscheune und der Anbau mit wohl viel Fördergeld – die genaue Summe wird nicht genannt – auf Vordermann gebracht, modernisiert und mit viel Aufwand museumsmäßig auf aktuellen Stand gehievt wurde. Sechs Jahre dauerte das. In Hünxe-Drevenack öffnet das Museum nach aufwendigem Umbau wieder – als neues Aushängeschild für die Region. Ein Großneffe Pankoks, Moritz Pankok, ist aus Berlin an den Niederrhein geeilt. Ihm gefällt das gelungene Werk. Der erste Tag für den Publikumsverkehr fällt auf Sonntag, 7. Mai. Vorher, am Freitag, wird das Haus offiziell per Festakt in Dienst gestellt.