Streicheln und füttern : Mit Hasen und Hühnern Erinnerungen wecken

Dinslaken Tierische Gäste im Café Vergissmeinnicht: Demenzkranke haben Spaß beim Füttern und Streicheln.

Für eine besondere Aktion passend zum Frühling hatte das Café Vergissmeinnicht zum ersten Mal auch tierischen Besuch. Kaninchen und Hühner kamen in das Café für Menschen mit Demenz an der Erlöserkirche, das der evangelische Kirchenkreis Dinslaken seit 2011 betreut.

Der Grund: „Tiere rühren Menschen mit Demenz über Emotionen und Erinnerungen an“, sagt Erika Tepel, die Leiterin des Cafés. „Die Tiere sprechen eine Seite von Demenzerkrankten an, die ihnen noch zur Verfügung steht. Und es ist unser Ziel, dass sich Menschen mit Demenz im Café wohlfühlen.“ Zur Osterzeit habe es sich dabei angeboten, Kaninchen und Hühner in die Räumlichkeiten in der Weißenburgstraße zu holen.