Die Ideen gehen ihm nicht aus : Der Herr der Lichterbögen

Auch auf die richtige Beleuchtung kommt es an: Harald Küpper bringt LED-Leuchten an einem Zechen-Lichterbogen an. Foto: Florian Langhoff

Voerde. Seit mehr als 25 Jahren stellt Harald Küpper in seiner heimischen Werkstatt in Friedrichsfeld Lichterbögen der besonderen Art her.

Wenn man die Werkstatt von Harald Küpper betritt, wird man für gewöhnlich von einem Summen und Brummen begrüßt. Ob nun die Säge läuft oder die eigens angeschaffte CNC-Maschine: der 70-Jährige ist in seiner Werkstatt quasi immer mit der Bearbeitung von Holz beschäftigt. Das Resultat der Arbeit des Hobbykunsthandwerkers kann sich dabei sehen lassen: Detailreiche Winterlandschaften gekrönt von erleuchteten Holzbögen sind in der Vorweihnachtszeit sein Hauptgeschäft. Und das schon seit gut 25 Jahren. Zwei kurz aufeinanderfolgende Unfälle sorgten dafür, dass Küpper frühzeitig in den Ruhestand gehen musste. Da besann er sich kurzerhand auf ein Hobby, dass er sich ohnehin hatte zulegen wollen: den Bau von Schwibbögen. „Ich war Ostern 1990 mit dem Wohnmobil in der ehemaligen DDR unterwegs und war begeistert von der Handwerkskunst aus dem Erzgebirge“, erzählt er. „Ich habe einen ganzen Laden voller Pläne gekauft.“ Der Ruhestand, für den der Schwibbogen-Bau als Hobby geplant war, kam dann schneller als erwartet.

Und so begann Harald Küpper zu basteln. Der Umgang mit Holz liegt ihm dabei gewissermaßen im Blut. Sein Vater baute früher Holzkrippen und gemeinsam werkelten die beiden schon in der Kindheit von Harald Küpper an komplizierten Schiffsmodellen. Der 70-Jährige arbeitete schon immer gerne handwerklich, zeichnete mit Kohle und studierte schließlich Konstruktionstechnik. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, Pläne zu entwerfen, mit denen er Geld verdiente, konstruierte er schon an seinem ersten Arbeitsplatz hobbymäßig Dampfmaschinen. Die Fähigkeit als Konstruktionszeichner kamen ihm auch im neuen Hobby zu Gute, denn der 70-Jährige entwickelt viele seiner Lichterbögen selbst. „Die besten Ideen kommen mir beim Frühstück“, erzählt er. In einem Block hält er dann direkt die Skizze fest, arbeitet sie dann – teils auch mit Vorlagefotos - am PC weiter aus. Mittlerweile wird das Produkt dann in einem bestimmten Format gespeichert, dass auch die CNC-Maschine lesen kann, die in vielen der Werke von Küpper eine Rolle spielt.

Harald Küpper versteht es, seine Arbeiten mit dem richtigen Licht auszustatten. Foto: hk/Harald Küpper

Eigentlich hatte er die Maschine nur angeschafft, weil er nicht ständig die gleichen Tannen zur Verzierung seiner Schwibbögen aussägen wollte. „Das war mir zu langweilig“, erklärt er. Die Arbeit sollte der Automat übernehmen. „Dann habe ich angefangen, Dinge zu entwerfen, die man nur mit der Maschine herstellen kann“, berichtet der 70-Jährige. So entstanden immer filigranere Arbeiten. Derzeitiger Höhepunkt: Ein dreidimensionales Modell der Zeche Zollverein unter einem mit Bergmannslampen dekorierten Schwibbogen. Aber der Hobby-Kunsthandwerker stellt auch Schwibbögen her, unter denen bestimmte Fußballstadien zu sehen sind, mit den Wahrzeichen der jeweiligen Stadt als Skyline daneben. „Diese Sachen gehören zu meinen Dauerrennern“, sagt Harald Küpper.

„Glück auf“: Eine Liebesbekundung an den Ruhrpott ist der Lichterbogen mit dem Förderturm. Foto: hk/Harald Küpper

Futterkrippe mit Damwild– eine Arbeit von Harald Küpper. Foto: hk/Harald Küpper

Dabei hat er immer wieder neue Ideen. Stolz präsentiert er das Video einer besonderen Krippenlandschaft: Wie von Zauberhand gezogen rollt eine kleine Holzlokomotive mit Waggons durch die dreidimensional gestaltete Winterlandschaft. „Die wird von einem Magnet gezogen, der unter der Platte entlanggezogen wird“, verrät er. Solche Basteleien liegen ihm. So kümmert er sich auch um die Beleuchtung seiner Schwibbögen. „Mittlerweile verwende ich LEDs“, erklärt er. „Die haben ein fast genau so warmes Licht, wie die kleinen Glühbirnen.“ Auf Kundenwunsch fertigt er aber auch ganz andere kleinere und größere Objekte an: Es gibt einen Schwibbogen, unter dem ein Kutter mit dem Wasserturm von Langeoog zu sehen ist, hölzerne Lkw und Kutschen mit Namenszügen, beleuchtete Kerzen und kleinere Holzobjekte wie Halter für Teelichter.

„Mir gehen eigentlich nie die Ideen aus und es gibt viele, die ich noch umsetzen möchte“, erzählt Harald Küpper.

WErke von Harald Küpper Schwibbögen. Foto: hk/Harald Küpper