Einschränkungen für Schulen und Sportvereine in Dinslaken Hans-Efing-Halle bleibt länger geschlossen

Das war eine unliebsame Überraschung, auf die man bei der Stadt Dinslaken lieber verzichtet hätte. Vor Weihnachten wurde festgestellt, dass es einen Wasserschaden in der Hans-Efing-Halle an der Gneisenaustraße gab. Niederschlagswasser drang zwischen der Decke und der Tribünenwand in die Sporthalle. „Die Verwaltung hat umgehend gehandelt: Festgestellte Risse in der Dachabdichtung wurden als Sofortmaßnahme geschlossen“, berichtet Stadtsprecher Marcel Sturm. Dadurch habe man das Eindringen von Wasser zwar nicht komplett, aber doch erheblich reduzieren können. Umgehend wurde die Halle gesperrt. Darüber informierte die Stadtverwaltung die Schulen sowie die Vereine, die die Hans-Efing-Halle für ihre sportlichen Aktivitäten nutzen.