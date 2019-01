Zuschüsse bis zu 50 Prozent: Gemeinsam die Voerder Innenstadt gestalten

Voerde Zuschüsse für private Flächen und Immobilien von bis zu 50 Prozent sind weiterhin möglich.

Gewerbetreibende und Immobilieneigentümer können für Projekte, die zur Aufwertung der Innenstadt beitragen, einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent erhalten. Hierzu gibt es ein neues Informationsblatt, das auf der städtischen Homepage unter www.voerde.de/de/inhalt/verfuegungsfonds/ zum Download bereit steht. Auf den Punkt gebracht beinhaltet der Verfügungsfonds: Jeder aus privaten Geldern investierte Euro wird mit dem gleichen Betrag bezuschusst. Erste Maßnahmen, für die dieses Instrument bereits in Anspruch genommen wurde, sind der Rheinmonitor am Rathausplatz (Rathausplatz 22) sowie verschiedene Lichtinszenierungen an Gebäuden in der Innenstadt. Weitere Projekte können noch umgesetzt werden.