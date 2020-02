Stadt weiter entwickeln : Händler für ein schöneres Bahnhofsareal

Dinslaken Die Entwicklung in Dinslaken hat nach Einschätzung des Handelsverbandes Niederrhein Formen angenommen. Die Stadt habe sich verbessert aufgestellt. Doch gelte es, das städtebauliche Ensemble im Gesamten zu fördern.

Der Handelsverband NRW Niederrhein hat sich mit der Stadtentwicklung in Dinslaken befasst und kommt zu dem Ergebnis, dass gut fünf Jahre nach der Eröffnung der Neutor-Galerie die Stadt einen innerstädtischen Akzent erhalten habe. Auch durch die Umgestaltungen im Bereich Bahnstraße, Neutor, Neutorplatz und Rutenwall seien städtebauliche Akzente gesetzt worden. Der Verband plädiert nun dafür, das städtebauliche Ensemble im Gesamten zu fördern. Deshalb sollte die Umgestaltung des Bahnhofsbereichs angegangen werden, dies sei schließlich die „Willkommensbotschaft der Stadt“, so der Verband.

Ein wichtiges Thema ist für den Verband die Parkplatzsituation in Dinslaken, die verbesseret werden könnte. Nach Einschätzung von Andreas Eickhoff, Dinslakener Beiratsmitglied im Handelsverband, gehört es zum „Pflichtpaket eines funktionierenden Mittelzentrums, ein Park-Leit-System vorzuhalten“. Dies helfe der besseren Orientierung und vermeide zudem unnötige Park-Such-Verkehre. Eickhoff spricht sich dafür aus, die begonnene Vernetzung zwischen dem Gewerbegebiet Dinslaken-Mitte und der Innenstadt zu vertiefen. In Abstimmung mit dem Cityhandel und unter Berücksichtigung des Einzelhandelskonzeptes sollten fachmarktorientierte Ansiedlungen angedacht werden. Zur Verbesserung der Vernetzung gehört nach seiner Überzeugung auch, dass die Verkehrsanbindung in Richtung Innenstadt optimiert wird. Eickhoff erinnert an die Verkehrsbelastung, der die Kreuzungsbereiche Hans-Böckler-Straße/Karl-Heinz-Klingen-Straße beziehungsweise Hans-Böckler-Straße/Hünxer Straße ausgesetzt sind. „Nach wie vor könnten wir uns vorstellen, dass dort ein Kreisverkehr positive Auswirkungen hat“, so Andreas Eickhoff weiter. Erst dadurch könnten die Magneten Innenstadt und Gewerbegebiet Mitte sich anziehen und nicht abstoßen. Hiesfeld ist aus Sicht des Handelsverbandes ein attraktiver Wohn- und Einkaufsstandort, die hohe Qualität dieses Quartiers gelte es zu erhalten.