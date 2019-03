Die Tücken des Bauordnungsrechts: Hamco-Areal bietet zu wenig Parkplätze

Dinslaken Weil Stellplätze fehlen, soll die geplante Sporthalle keine Zuschauertribüne erhalten.

Die Sporthalle mit Tribüne erfordert den Nachweis von 70 Stellplätzen. Dass die Besucher der Handballspiele, die an Wochenenden, also außerhalb der Schulzeiten stattfinden, oder des Kinos am Abend die Berufskolleg-Parkplätze nutzen, wäre zwar praktisch möglich, aber theoretisch eben nicht. Denn „bauordnungsrechtlich darf ein Parkplatz nur einmal belegt werden – auch wenn er in der Realität und in der gelebten Praxis von verschiedenen Nutzergruppen zu verschiedenen Zeiten belegt werden würde“, erklärt Sturm. Das Bauordnungsrecht gebe nicht die Möglichkeit, „die Berufskolleg-Parkplätze in die Planung als Parkfläche für einen durch eine zusätzliche Tribüne entstehenden Bedarf einzubeziehen“. Ohnehin würde eine Sporthalle mit Zuschauerbetrieb „der sonstigen Zielsetzung einer Wohn- und Gewerbeentwicklung auf dem Gelände entgegenstehen.“ Also gibt es nun keine Tribüne. Der Hotel-Kino-Komplex benötige 100 bis 200 Stellplätze. Anderswo. Teile davon „werden in der Neutor-Galerie nachgewiesen werden müssen. Dazu gebe es Gespräche zwischen Investor und Betreiber der Neutor-Galerie“, so Sturm.