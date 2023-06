Ein Millionenprojekt 36 Mietwohnungen und eine Sporthalle werden gebaut

In der Innenstadt wird ein Großbauprojekt realisiert. Es entstehen eine neue Wohnanlage sowie eine Vierfachsporthalle für das Berufskolleg. Das Baugebiet liegt an Hans-Böckler-Straße, im Bereich zwischen dem Discounter Aldi und dem Möbelgeschäft Roller. Sparkassenchef Friedrich-Wilhelm Häfemeier, Svenja Reinert vom Kreis Wesel und Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel gaben das Areal am Freitag offiziell frei.