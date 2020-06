Unter Corona-Schutzmaßnahmen : Durchatmen: Hünxer Hallenbad öffnet wieder

Die Schwimmfreunde öffnen das Bad wieder für Gäste. Foto: Schwimmfreunde Hünxe

Hünxe Der Schwimmverein sucht weitere ehrenamtliche Menschen, die in der Coronazeit mithelfen, die Abläufe im Bad zu regeln. Dazu gehört beispielsweise am Eingang den Zutritt zu kontrollieren oder beim Ausfüllen der Kontaktformulare zu helfen.

Im Hünxer Hallenbad kann ab Montag wieder geschwommen werden. „Wir sind froh, dass wir nach fast drei Monaten wieder öffnen dürfen“, sagt Hans-Peter Schmitz, Vorsitzender der Schwimmfreunde Hünxe,. „In den vergangenen Wochen haben wir dafür ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.“ Alle Badegäste müssen ähnlich wie in Restaurants beim Eintritt ihre Kontaktdaten auf einem Formular hinterlegen. Die maximale Besucherzahl wurde auf 40 Gäste festgelegt. Wo nötig, wurden Abstands- und Zugangsmarkierungen angebracht.

Mit der Wiedereröffnung starten auch die Kurse wieder. Eine Sonderregelung gibt es für die beliebten Kompaktkurse, in denen Kinder schwimmen lernen. Diese starten zunächst nur mit acht Kindern und laufen nun über drei Wochen jeweils an vier Tagen, dienstags bis freitags ab 13.30 beziehungsweise 14.45 Uhr. Eltern können ihre Kinder ab dem 22. Juni dafür im Hallenbad anmelden.

Einige Einschränkungen gelten weiter: Der Saunabereich bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Auch das Planschbecken für die Allerkleinsten kann noch nicht genutzt werden. Und in den Sommerferien werden die Schwimmfreunde sich nicht an den Ferienspielen beteiligen können, kündigen sie an.

Geschäftsführer Harmut Weddige möchte auch das Gute in all dem sehen. „So haben unsere Schwimmgäste immer ausreichend Platz im Hallenbad und Becken“, sagt er. „Trotz der damit verbundenen Einnahmeverluste kehren wir zu unseren vollständigen Öffnungszeiten zurück.“ Der Eintrittspreis für Gäste wird um 50 Cent etwas erhöht, um einen Teil der höheren Aufwendungen abzufangen. Mitglieder der Schwimmfreunde zahlen aber weiter die bekannten Eintrittspreise, die Kurs-Gebühren ändern sich ebenfalls nicht. „Auch für uns als Verein war es eine schwere Zeit, in der uns die Einnahmen fehlten“, sagen die Schwimmfreunde. „Jetzt bauen wir darauf, dass unsere treuen Besucher sich ebenso über die Wiedereröffnung freuen wie der Vorstand, unsere Schwimmmeister und die vielen weiteren ehrenamtlichen Helfer.“

Letztere suchen dringend Verstärkung. Der Verein braucht Menschen, die am Eingang den Zutritt regeln und beim Ausfüllen der Kontaktformulare helfen. Interessierte können sich direkt im Hallenbad unter Telefon 02858 6560 oder per Mail an 1.vorsitz@schwimmfreunde-huenxe.de melden.

(RP)