Schwimmen in Hünxe : In den Ferien geänderte Öffnungszeiten im Hallenbad

Hünxe Ganztägiges Schwimmangebot während der Ferien im Hünxer Hallenbad.

Die Schwimmfreunde Hünxe weisen auf die geänderten Öffnungszeiten des Hallenbads in den Osterferien hin: Die sonst den Schulen vorbehaltenen Schwimmzeiten im Vormittagsbereich werden in reguläre Öffnungszeiten umgewandelt. Auch auf die Mittagsschließung wird verzichtet, so dass ein ganztägiges Schwimmangebot im Hünxer Hallenbad während der Ferien vorhanden ist. Einzige Ausnahme: Der Warmbadetag am Montag, 15. April, bleibt zwischen 12 und 16 Uhr den Senioren 50 plus vorbehalten.