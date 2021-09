Halde Lohberg-Nord : Warum Anwohner in Hünxe-Bruckhausen Regenfluten fürchten

Hier strömt bei starkem Regen das Wasser herunter: der Meesenweg in der Brömmenkampsiedlung. Foto: Zehrfeld

Bruckhausen Anlieger in der Brömmenkampsiedlung befürchten, dass es bei Starkregen in Zukunft zu Überschwemmungen bei ihnen kommen könnte. Sie misstrauen dem Entwässerungssystem der Halde, an deren Fuß sie wohnen.