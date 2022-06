Voerder Logistik-Drehscheibe : Beos kauft 45.000-Quadratmeter-Areal im Hafen Emmelsum

Voerde Der Hafen Emmelsum bekommt ein neues Logistikzentrum. Das Unternehmen Beos Logistics plant die Entwicklung einer Immobilie auf einem 45.000 Quadratmeter großen Grundstück.

Der Hafen Emmelsum bekommt ein großes neues Logistikzentrum. Wie das Unternehmen Beos Logistics am Dienstag mitteilte, will es sein Engagement in der Region intensivieren und hat sich dafür ein 45.000 Quadratmeter großes Grundstück im Hafen Emmelsum gesichert. Geplant sei es, darauf eine „moderne Logistikimmobilie mit einer Mietfläche von mehr als 23.000 Quadratmetern“ zu errichten.