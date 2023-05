Wichtiges Projekt für die Region Neuer Hafen am Wesel-Datteln-Kanal in Hünxe geplant

Der Bau eines Hafen am Wesel-Datteln-Kanal in Bereich des Industrie- und Gewerbegebietes Hünxe-Bucholtwelmen ist ein Zukunftsprojekt, von dem Bürgermeister Dirk Buschmann erwartet, dass es die Wirtschaft in der Region massiv ankurbelt. Als Standort für den geplanten Hafen ist das Uferareal im Bereich der Firma HDB Recycling an der Emil-Fischer-Straße vorgesehen. Stefan Tielkes, Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens, gehört ebenso wie der Bürgermeister zu den treibenden Kräften, die das ambitionierte Projekt voranbringen wollen.