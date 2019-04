Gegenbesuch Ende April : 30 Jahre Freundschaft mit Moskau

Voerde Jugendliche der Schule 1277 besuchten zwei Wochen lang das Gymnasium Voerde.

Seit 30 Jahren finden Schüleraustausche zwischen dem Gymnasium Voerde (GV) und der Moskauer Schule „1277“ statt. Die Partnerschaft der beiden Schulen entstand 1989 vor dem Hintergrund der damals noch existierenden Sowjetunion. Ziel war unter anderem, die Verfeindung des russischen und deutschen Volks zu beseitigen. Noch vor dem Mauerfall begann die Kommunikation zwischen dem GV und der Moskauer Schule „1277“ und führte zu einer Freundschaft, die über die Jahre hinweg immer stärker wurde. Der Austausch der beiden Schulen unterstützt auch heute noch die Verständigung und die Vereinigung zweier Kulturen miteinander. In diesem Jahr besuchten wieder neun russische Austauschschüler das Friedrichsfelder Gymnasium mit ihren Lehrerinnen Marina Sumina und Elena Rudikova. Sie blieben fast zwei Wochen lang. Die Schüler konnten den Alltag an einer deutschen Schule kennenlernen und mit ihren Austauschpartnern Ausflüge unternehmen. Auch malten alle gemeinsam ein Bild an eine Wand des Gymnasiums. Schon bald sehen sich die Austauschschüler wieder: Am 28. April fliegen die Voerder Schüler mit ihren Lehrern Pascal Druschke und Sandra Roth nach Moskau.