Fenster eingeschlagen : Chaoten verwüsten Lehrerzimmer im Gymnasium Voerde

Voerde Unbekannte Einbrecher sind zum zweiten Mal in einer Woche in das Gymnasium Voerde eingestiegen. Diesmal hinterließen sie das reinste Chaos.

Chaoten haben im Gymnasium Voerde gewütet. Sie beschädigten die Displays von zwei Bürodruckern, beschmierten die Wand des Lehrerzimmers und zwei Tische. Um in die Schule an der Straße Am Hallenbad zu kommen, schlugen sie eine Fensterscheibe des Lehrerzimmers ein. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr.