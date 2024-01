Unsere Woche: Neue Hundewiese in Dinslaken Gute Voraussetzungen für erfolgreiche Umsetzung des Projekts

Mittlerweile ist es schon ein Jahr her, dass die Stadt Dinslaken kurzfristig die Hundewiese geschlossen hat, weil das Areal zur Vergrößerung des Außenbereichs des Stadtwerkebads Dinamare benötigt wurde. Seither haben viele Hundehalter vergebens darauf gehofft, dass die Kommune ein Ersatzgelände zur Verfügung stellt – als Übergangslösung, bis die neue Hundewiese, die am Dinslakener Holzenergiezentrum an der Thyssenstraße entstehen soll, fertig ist. Mitte des Jahres soll es soweit sein.