Jahrzehnte in der Voerder Politik aktiv Gunther Buchmann feiert heute seinen 90. Geburtstag

20 Jahre ist es mittlerweile schon her, da verabschiedete sich Gunther Buchmann aus der Voerder Kommunalpolitik und schloss die Türen seines Architekturbüros. Am heutigen Samstag feiert der immer noch rüstige Senior seinen 90. Geburtstag. An seinem Ehrentag werden sicherlich viele Gratulanten dem Altersjubilar die Hand schütteln und ihm ihre herzlichsten Glückwünsche für die Zukunft aussprechen.