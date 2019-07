Buchtipp : Das schönste Buch im Fontane-Jahr

Theodor Fontane in einer zeitgenössischen Darstellung. Der 200.Geburtstag des Schriftstellers am 30. Dezember wirft seine Schtten voraus. Foto: dpa/-

Der 200. Geburtstag Theodor Fontanes am 30. Dezember 2019 hat seit Anfang des Jahres mit Ausstellungen, Veranstaltungen und vielen Neuerscheinungen ein erstaunlich lebhaftes Echo gefunden. Die vielleicht schönste, aber auf jeden Fall für den Laien empfehlenswerteste Einführung in Leben und Werk Fontanes stammt erstaunlicher Weise von einem Politik-Wissenschaftler, von Günther Rüther: „Theodor Fontane. Aufklärer – Kritiker – Schriftsteller“.

Die reichhaltig illustrierte und lesefreundlich gestaltete Darstellung stellt nicht den Anspruch, der Fontane-Forschung neue Impulse zu geben, sondern will dem Fontane-Leser den Menschen hinter dem literarischen Werk in all seinen Persönlichkeitsfacetten und in seinen Widersprüchen vorstellen. Dazu stellt Rüther Fontane mitten hinein in die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts – in eine Epoche des rasanten technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels. Vor diesem Zeithintergrund schildert Rüther die wichtigsten Stationen im Leben Theodor Fontanes und seiner Familie sowie die intellektuelle, die politische und die schriftstellerische Entwicklung Fontanes.