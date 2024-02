Trauer Günter Przibylla ist tot – sein Herz schlug für den Karneval

Auch privat fand Günter sein Glück in der Vereinsfamilie, denn er heiratete mit Silvia Beuting ein Mädel aus der legendären Rhein-Ruhr-Garde. Das Paar bekam zwei Söhne und baute sich ein Häuschen in Walsum-Dorf. Wie familiär die Gemeinschaft immer war und heute noch ist, beweist die Tatsache, dass beide Söhne im Verein aktiv sind. Sascha in den Fußstapfen seines Vaters als Sänger und Dennis auf der Bühne als Mundschenk. Auch ihre Kinder, also Günters Enkelinnen Nienke und Mia tanzen bei Gruen-Weiss, bei den Funken oder den Walsumer Perlen. Diese Weiterentwicklung hat Günter Przibylla stets gefördert und begrüßt, denn der Walsumer Karneval lag ihm immer sehr am Herzen.