Schaurig-schöner Spaß Gruselgarage ist nur an Halloween für einige Stunden geöffnet

Dinslaken · Ein Werwolf, ein unheimlicher Graf und noch einige Monster tummeln sich in dem Gruselkabinett von Adrian Paton in Hiesfeld. Sie wollen Spaß haben und die Besucher mal so richtig erschrecken.

27.10.2023, 06:00 Uhr

Adrian Paton (rechts) und Oliver Janke (links) in der Halloween-Garage, die am 31. Oktober zum wahren Gruselkabinett wird. Foto: Heinz Schild

Im vergangenen Jahr kamen rund 700 Besucher, die sich in der Halloween-Garage von Adrian Paton einmal so richtig gruseln wollten. Der Hiesfelder und seine Mitstreiter hoffen, dass es diesmal mehr Gäste sein werden. „750 wäre schön, passend zum Jubiläumsjahr der Stadt Dinslaken“, sagt Paton. Damit das Ziel erreicht wird, arbeitet er seit vergangenen Sonntag daran, die Doppelgarage seines Hauses in ein Gruselkabinett zu verwandeln.