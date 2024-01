Keller unter Wasser Info-Veranstaltung der Stadt Dinslaken zum Anstieg des Grundwassers und den Folgen

Wegen des Rheinhochwassers, des langen, ergiebigen Regens und des Rotbachwasserstandes ist der Grundwasserspiegel auch in Dinslaken stark angestiegen. Infolgedessen standen und stehen zahlreiche Keller unter Wasser. Durch überlastete Kanalabschnitte kam es zum Teil in Häusern ohne Rückstau-Sicherung zum Wasserrückstau aus der Kanalisation. Die Feuerwehr war an rund 40 Einsatzstellen im Einsatz und half betroffenen Bürgern soweit möglich. Der Din-Service machte Pumpwerkskontrollen und befreite Straßeneinläufe immer wieder von Verstopfungen. Der städtische Tiefbau kontrollierte den Rotbach und drosselte gemeinsam mit dem Lippeverband unter anderem den Ablauf der Talsperre Rotbachsee, da der Rotbach durch das Rheinhochwasser weniger Wasser als üblich in den Rhein ableiten konnte.