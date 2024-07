In Dinslaken, Voerde, Hünxe Grundsteuer B – um so viel müssten die Hebesätze steigen

Dinslaken/Voerde/Hünxe · Die Höhe der Grundsteuer hängt an mehreren Faktoren. Ein Faktor ist der Hebesatz. Was die Empfehlungen des Landes für Grundbesitzer in Dinslaken, Voerde und Hünxe bedeuten, wenn die Kommunen ihnen folgen.

05.07.2024 , 13:15 Uhr

Die Grundsteuer wird neu berechnet. Foto: (c) dpa-Zentralbild/dpa

Von Frieder Bluhm