Planungen stoßen auf Widerstand Für Bebauung an der Flurstraße ist doch eine Umweltprüfung notwendig

„Gegen dieses beschleunigte Verfahren sowie die Bebauungspläne an dieser Stelle haben wir Grüne uns von Anfang an vehement gewehrt. Es liegen jetzt schon Gutachten vor, die zeigen wie ökologisch wertvoll diese Fläche ist. Mit diesem übereilten Beschluss, der klar der Intention des Integrierten Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2013 und der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dinslaken aus dem Jahr 2018 widerspricht, werden die Ideen einer klimagerechten Stadtplanung konterkariert“, stellt Beate Stock-Schröer, Fraktionsvorsitzende der Grünen fest. Um informiert entscheiden zu können, wo und wie in Dinslaken gebaut werden könne, fehlten weiterhin der Masterplan Grün, eine aktualisierte Wohnbedarfsplanung und das Verkehrskonzept für den Bereich Flurstraße. „Wir werden weiterhin die Bebauung und die Flächennutzungsplanänderung an der Flurstraße ablehnen, denn indem wir Ackerflächen mit Einfamilienhäusern für Besserverdienende zupflastern, lindern wir die in Dinslaken viel zitierte Wohnungsnot nicht“, so Stock-Schröer.